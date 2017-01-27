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«Унесенные ветром» названы самым кассовым оскароносным фильмом

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Автор: от Деньги, Новости

Самым кассовым фильмом, из тех что получили премию «Оскар» в категории «Лучший фильм», названы «Унесенные ветром» 1939 года.

Согласно данным, только в домашнем прокате этот фильм собрал 1,7 млрд долларов в пересчете на современные деньги.

На второй строчке рейтинга, составленного газетой The Wall Street Journal,  «Звуки музыки» 1965 года с кассовыми сборами 1,23 млрд. На третьем месте «Титаник» 1997 года – он собрал 1,17 млрд. На четвертом месте – «Бен-Гур» 1959 года – на его счету 848 млн долларов. «Афера» 1973 года 771 млн долларов на пятом месте.

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