»»»«Богу не нужна недвижимость» – в Петербурге прошла очередная акция протеста против передачи Исаакия РПЦ

Несогласованная акция противников передачи Исаакиевского собора РПЦ проходит на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Здесь собралось порядка тысячи человек. Отличить участников можно по синим ленточкам и белым шарам с надписью: «Не РПЦ».

Участники акции пришли с плакатами: «Богу не нужна недвижимость», «Исаакий отдать – значит Питер предать». Среди протестующих – депутаты Законодательного собрания города Максим Резник, Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, сообщают «Ведомости».

На Марсовом поле также проходят согласованные с властями митинги Национального освободительного движения и православных активистов. При этом стычек между сторонниками и противниками передачи Исаакиевского собора церкви не происходит, сообщает Интерфакс.

Директор ГМП «Исаакиевский собор» Николай Буров отказался участвовать в этой акции, мотивируя это тем, что является заинтересованной стороной.

Как сообщалось ранее, несмотря на прежние решения не передавать Исаакиевский собор РПЦ, в начале января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко официально заявил о безвозмездной передаче собора Русской православной церкви.

Неоднозначное решение петербургских властей по поводу Исакиевского собора вызвало ожесточенные общественные дискуссии, расставляя все больше публичных персон по разные стороны баррикады. Ранее сообщалось, о письме директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и ответе ему представителя Епархии отца Александра.

Противники передачи храма Церкви пытались оспорить это решение в суде, но суд отказал в рассмотрении иска по формальным основаниям.