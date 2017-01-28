»»Calexit: В Калифорнии собирают подписи за выход из США

В Калифорнии стартовала кампания за отделение штата от США. Ее сторонникам необходимо собрать 600 тысяч подписей за 180 дней. Это даст им право отменить местную конституцию, по которой штат является частью США.

Если ее сторонникам отделения удастся собрать все подписи, в ноябре 2018 года состоится голосование за отмену двух положений местной конституции. И только в 2019 году на всенародное голосование будет вынесен вопрос: «Должна ли Калифорния стать свободным, суверенным и независимым государством?».

В референдуме должны принять участие не менее половины жителей штата, среди которых 55% должны поддержать отделение, только тогда итоги референдума будут признаны законными, сообщает «Взгляд».

Как сообщалось ранее, инициатива «Calexit» обрела популярность после победы Дональда Трампа на выборах президента в США. В Калифорнии, самом большом штате США, где проживает 39 млн человек, 61,5% избирателей поддержали Хиллари Клинтон