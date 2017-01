»»»#CuteAnimalTweetOff: зоопарки мира показали самых милых животных

Зоопарки всего мира приняли участие во флешмобе #CuteAnimalTweetOff, выкладывая в твиттер фотографии самых милых своих обитателей. Акция началась со снимка новорожденного детеныша тюленя, который в своем аккаунте выложил американский Смитсоновский зоопарк. Также в твите был призыв присоединяться к флешмобу другим зоопаркам США. Беспрецедентная по умилительности акция быстро захлестнула многие зоопарки и аквариумы со всех уголков мира. Московский зоопарк, зоосад Калининграда и парк львов и тигров «Тайган» в Крыму тоже присоединились к флешмобу. «Йод» выбрал самые умилительные фото по хештэгу и делится находками.

Поучаствуем и мы в самом милом фоешмобе сегодняшнего дня #CuteAnimalTweetOff pic.twitter.com/aAp0ZSC2jf — Московский Зоопарк (@moscowzoo) 26 января 2017 г.

Mum Maggie gives her little girl a morning wash #CuteAnimalTweetOff pic.twitter.com/BYy4mVLh1l — Banham Zoo (@banhamzoo) 26 января 2017 г.

We welcomed a gray seal pup Jan. 21. The pup appears to be nursing, moving & bonding well w/ mom. https://t.co/l0Bzu7g8ek #Squee pic.twitter.com/nEhuJe6vBk — National Zoo (@NationalZoo) 25 января 2017 г.

“I shall call you squishy and he shall be mine and he shall be my squishy” 🐟

*🎤 drop* #cuteanimaltweetoff pic.twitter.com/jwTw24Q3q1 — The Toronto Zoo (@TheTorontoZoo) 26 января 2017 г.