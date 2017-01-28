»»Каждый взрослый житель Чили получит по 10 долларов от производителей туалетной бумаги за ценовой сговор

150 млн долларов выплатит чилийская деревообрабатывающая компания CMPC в качестве компенсации за сговор с конкурирующей компанией SCA.

Чтобы получить от компании компенсацию потребовался целый год судебных разбирательств и переговоров с Национальной службой потребителей и Национальным советом потребителей, сообщает Gestion. Как выяснилось, компании договорились по поводу цены на производимую ими туалетную бумагу в 2000 году. В течение 10 лет жители Чили переплачивали за нее. Суд постановил, в качестве компенсации выплатить всем совершеннолетним жителям страны компенсацию, которая составит порядка 10 долларов.

Компенсация будет выплачена в три этапа. Как сообщает издание, сумма компенсации составит порядка 78% от прибыли, что получила компания за время сговора.