»»Лидер «Шалтая-Болтая» задержан ФСБ и дал показания против ЦИБ ФСБ

Журналист Владимир Аникеев, более известный как создатель сайта «Шалтай-Болтай» Льюис, задержан сотрудниками ФСБ. Задержание произошло в конце октября 2016 года в Петербурге, куда Аникеев прилетел с Украины.

Сотрудники правоохранительных органов разработали операцию для того, чтобы выманить Аникеева, подозреваемого в публикации в интернете переписки российских чиновников, сообщает «Росбалт» со ссылкой на свои источники. В частности, Аникеев подозревается в «утечке» электронных писем помощника президента России Владислава Суркова.

Аникеев сразу стал сотрудничать со следствием и рассказал, что его куратором был сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов.

В декабре 2016 года он вместе со своим помощником Дмитрием Докучаевым, бывшим хакером, были задержаны были задержаны Михайлов и его «правая рука», тоже сотрудник ЦИБ, Дмитрий Докучаев.

Согласно версии источника агентства, в начале 2016 года группа «Шалтай-Болтай» была завербована, предположительно, Михайловым, так как изменились методы работы группы и круг лиц, за которыми они охотились.

«После лета «Шалтай-Болтай» стал работать исключительно с предоставленным ему куратором контентом. Если раньше в открытый доступ выкладывалась переписка скорее «развлекательного» характера, а также лиц, чьи «тайны» особого вреда не доставят, то потом стала выкладываться почта госслужащих, содержащая сведения, способные доставить серьезные неприятности», – пишет «Росбалт».

Судя по всему, Михайлов начал вести свою игру, которая стала опасной после «слива» переписки Суркова.