»»Правительство Дании ввело должность «цифрового посла»

Первым в мире Дания ввела должность «цифрового посла», которому предстоит заняться сотрудничеством с крупными IT-компаниями, такими как Google, Apple и Microsoft.

Как заявил глава МИДа страны Андерс Самуэльсен в интервью газете Politiken, у крупных корпораций в США «состояние больше, чем у какой-либо страны, с которой Дания поддерживает традиционные дипломатические отношения», а потому они «оказывают на Данию такое же большое влияние, как и целые страны».

По словам главы МИДа Дании, Копенгаген не планирует менять структуру своей внешней политики, однако нуждается в более тесных связях и с частными компаниями.