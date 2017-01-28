»»Рабочая премьера «Матильды» намечена на день столетия октябрьской революции

Министр культуры России Владимир Мединский назвал дату рабочей премьеры фильма «Матильда» Алексея Учителя. Она намечена на 25 октября, когда, по старому стилю, будет отмечаться 100-летие октябрьской революции.

Рабочая премьера «Матильды» будет 25 октября, в памятный день по старому стилю», – сказал глава Минкульта.

Картина посвящена отношениям Николая II с балериной Мариинки Матильдой Кшесинской. Рабочая премьера пройдет в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, против еще незавершенной картины Учителя собраны 20 тысяч подписей протестующих.