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Рабочая премьера «Матильды» намечена на день столетия октябрьской революции

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Автор: от Новости

Министр культуры России Владимир Мединский назвал дату рабочей премьеры фильма «Матильда» Алексея Учителя. Она намечена на 25 октября, когда, по старому стилю, будет отмечаться 100-летие октябрьской революции.

Рабочая премьера «Матильды» будет 25 октября, в памятный день по старому стилю», – сказал глава Минкульта.

Картина посвящена отношениям Николая II с балериной Мариинки Матильдой Кшесинской. Рабочая премьера пройдет в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, против еще незавершенной картины Учителя собраны 20 тысяч подписей протестующих.

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