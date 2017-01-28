»»Рейтинг самых популярных подержанных машин в Москве возглавил Mercedes-Benz

Рейтинг самых востребованных подержанных иномарок у жителей Москвы по итогам 2016 года возглавил Mercedes-Benz. Так, москвичи за прошедший год приобрели 29,8 тысяч автомобилей немецкого производителя.

Модели Ford занимают второе место в данном рейтинге, сообщает ФАН. В 2016 году на вторичном рынке было приобретено 19,5 тысяч машин.

Чуть меньшее количество москвичей, 19200 человек, отдали предпочтение марке Nissan. И это третье место в рейтинге поддержанных машин.

Также в рейтинг вошли автомобили компаний Chevrolet, Audi, Kia, Hyundai, BMW, Toyota и Volkswagen.