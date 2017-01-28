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В «Киберпонедельнике» примет участие до 5 миллионов россиян

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Автор: от Новости, Технологии

«Киберпонедельник» в России стартует ровно в полночь, с 29 на 30 января, на площадке onedaysale. Эта площадка станет первой распродажей.

Всего будут работать три интернет-площадки, сообщает RG.RU. Увеличение оборота магазинов-участников прогнозируется на 50%. Участие в распродаже могут принять до 5 млн человек. Выручка составит миллиарды рублей.

Распродажи призваны популяризировать онлайн-торговлю и помочь в реализации продукции малому и среднему бизнесу. В России первый «Киберпонедельник» прошел в 2013 году, он обычно выпадает на последний понедельник января.

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