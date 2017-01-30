»»1 февраля в России стартует эксперимент по маркировке лекарственных препаратов

1 февраля в России начинается эксперимент по маркировке лекарственных препаратов. Упаковки лекарственных препаратов будут маркированы двухмерным штриховым кодом.

Основные цели проекта – дать возможность каждому покупателю проверить легальность лекарственного препарата с помощью смартфона или общедоступного сканера в аптеке, а также обеспечить в автоматизированном режиме защиту легального оборота от недоброкачественных и контрафактных препаратов, сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

Так как проект масштабный, правительство решило в 2017 году провести пилот, по результатам которого будет развиваться весь проект. Эксперимент начнется в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Новгородской, Белгородской областях. В течение четырех месяцев – до июня 2017 года будет доработано и установлено программное обеспечение и предоставлен доступ к системе участникам эксперимента. После этого проект поэтапно распространится на все субъекты РФ. На начальном этапе маркировка охватит свыше 60 наименований лекарственных препаратов, общим объемом около 10% рынка.

Напомним, что 24 января 2016 года правительство приняло постановление «О проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения».