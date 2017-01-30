»»31 января начнет действовать онлайн-сервис «Яндекс.Автобусы»

«Яндекс» 31 января запустит онлайн-сервис «Яндекс.Автобусы» по поиску и продаже билетов на междугородние и пригородные автобусы. Компания оценивает российский рынок продажи билетов в $2,5 млрд (включая офлайн- и онлайн-сегменты), передает ТАСС.

Сейчас доля онлайн-продаж автобусных билетов 2-3%, а для Москвы и области – 4%. Однако этот показатель, по ожиданиям компании, в течение 5 лет может достичь 50%. В компании также отметили, что сейчас в интернете можно купить билеты почти на половину направлений. На данный момент основная задача компании – увеличивать количество рейсов с онлайн-билетами, подключать новых партнеров и привлекать пользователей. «Яндекс» также сообщил, что планирует и дальше развивать продажу билетов на все виды городского и междугороднего транспорта, в том числе на железнодорожный. В прошлом году компания вела переговоры с РЖД.