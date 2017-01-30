»»Девиз «Евровидения-2017» – «Celebrate Diversity», логотип – украинские бусы

«Celebrate Diversity» – под таким девизом в мае в Киеве будет проходить конкурс «Евровидения-2017», что на украинский переведено как «Уважайте разнообразие». Об этом в понедельник сообщил один из организаторов конкурса, украинский телеканал «Первый национальный». Телеканал отмечает, что «Celebrate Diversity» дополняет прошлогоднюю тему «Come Together» (Объединяйтесь).

В качестве логотипа «Евровидения-2017» выбраны украинские бусы, которые «являются не только самым древним женским украшением, но и оберегом», отмечает соорганизатор. «Использование этого прекрасного и значимого логотипа, основанного на традиционном обереге, создает не только ощущение историчности, но и современности – во внешнем виде и подаче. Поскольку эта тема является ключевой для команды «Евровидение-2017», мы с нетерпением ждем фантастическое шоу в мае», – заявил исполнительный директор «Евровидения» Йон Ола Санд.

Взяв ожерелье за основу логотипа, разработчики креативной концепции конкурса сделали каждый элемент украшения с неповторимым узором и формой, что символизирует уникальность каждого, а объединяет всех любовь к музыке. «Украина запомнится сочетанием культуры, технологий и индивидуального творческого запала всех 43 конкурсантов, которые уже активно готовятся к песенному конкурсу», – обещает телеканал.

31 января мэру Киева Виталию Кличко будет вручен символический ключ от конкурса, после чего начнется жеребьевка стран-участниц в полуфинал. Полуфиналы намечены на 9 и 11 мая, а финал запланирован на 13 мая. В 2016 году в Стокгольме украинская певица Джамала с песней «1944» выиграла конкурс, и Украина получила право провести следующий конкурс у себя.