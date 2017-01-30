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Экс-президент США поддержал протесты против ужесточения миграционной политики

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Автор: от Новости

Бывший президент США Барак Обама поддержал протесты против ужесточения иммиграционного законодательства, сообщает газета Politico.

Обама выступил против дискриминации людей по религиозным признакам, заявив, что «американские ценности находятся под угрозой», говорится в сообщении офиса экс-президента. Это было его первое выступление с момента ухода из Белого дома.

27 января президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении некоторых правил въезда в США, что вызвало протесты в ряде городов страны. Под санкции подпали граждане семи стран с преимущественно мусульманским населением.

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