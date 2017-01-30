»»IPC отказался допустить российских спортсменов к отбору на Паралимпиаду-2018

Международный паралимпийский комитет отклонил предложение Паралимпийского комитета России разрешить российским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане (Корея) при конкретных гарантиях с российской стороны.

Решение об этом было принято на заседании Исполкома МПК в Бонне в воскресенье, сообщает в понедельник пресс-служба Паралимпийского комитета России. Несмотря на это ПКР подчеркивает, что продолжит подготовку российских паралимпийцев к Играм в Корее. ПКР также оставляет за собой право отстаивать законные права российских паралимпийцев в установленном порядке в соответствии с российским и международным законодательством.

7 августа Международный паралимпийский комитет объявил об отстранении российских спортсменов от Паралимпиады-2016 и лишил ПКР членства в организации. Россия подала в ответ жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS), который отклонил ее. 31 августа последняя инстанция – Федеральный суд Швейцарии поддержал окончательно отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России.