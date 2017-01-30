»»На пляже в Сочи обнаружены 22 артиллерийских снаряда калибра 45 мм времен ВОВ

Житель Лазаревского района Сочи, гуляя по пляжу, обнаружил несколько предметов, похожих на боеприпасы, и сообщил об этом в полицию.

На место находки прибыли специалисты инженерно-технической группы ОМОНа. Обследовав местность, они обнаружили в целом 22 артиллерийских снаряда калибра 45 мм времен Великой Отечественной войны, сообщает в понедельник пресс-служба Росгвардии. Боеприпасы подверглись сильной коррозии и представляли реальную угрозу для граждан. Саперы, соблюдая все необходимые меры предосторожности, транспортировали взрывоопасные предметы на полигон и уничтожили накладными зарядами.