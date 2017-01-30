Посольство США изменило порядок выдачи виз гражданам России: если со времени окончания срока действия предыдущей визы прошло более 12 месяцев, то при повторном обращении для визы необходимо пройти собеседование.

Ранее, если гостевая или туристическая виза в США заканчивалась, то при подаче повторного обращения в течение 48 месяцев достаточно было выслать паспорт с Pony Express – необходимость личного интервью определялась консульским работником. Теперь Госдеп требует визового собеседования для всех заявителей, за исключением: дипломатических работников или ряда других категорий официальных лиц, соискателей в возрасте до 14 лет или старше 79 лет или тех, кто ранее подавал заявление на визу той же категории, которая уже истекла, но с момента окончания ее срока прошло не более 12 месяцев, сообщает пресс-служба посольства США в России, передает РИА «Новости». «Госдепартамент считает своим долгом содействовать свободе передвижения на законных основаниях, соблюдая при этом меры по обеспечению безопасности границ США, а также американского народа», – добавили в дипмиссии.

Изменения в порядок выдачи виз были внесены в соответствии с указом президента США Дональда Трампа. Документ отменяет программу, позволявшую гражданам некоторых стран в ряде ситуаций не проходить собеседование перед получением визы. Также МВБ поручено ускорить создание и введение в строй биометрической системы отслеживания перемещения людей, пересекающих границу США.