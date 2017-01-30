»»Предполагаемому лидеру хакерской группы «Шалтай-Болтай» продлили арест до 8 марта

Лефортовский суд Москвы продлил до 8 марта арест журналиста Владимира Аникеева, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации и более известного как создатель сайта «Шалтай-Болтай» Льюис.

Ему предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (ч.3 ст.272 УК РФ), сообщила в понедельник пресс-секретарь суда Екатерина Краснова. Она сообщила, что Аникеев был взят под стражу 9 ноября 2016 года по ходатайству следствия, передает «Интерфакс».

Фигурантами данного уголовного дела стали также один из руководителей Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев, бывший глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Группа компьютерных взломщиков, именующих себя «Шалтай-Болтай» или «Анонимный интернационал» и ставшая известной несколько лет назад, специализируется на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей публикации или продаже через интернет полученных данных. Об аресте Аникеева стало известно на днях.