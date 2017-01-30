»»»Цены и войны — главные страхи русского человека

Социологи составили «рейтинг страхов» россиян. Наши граждане перестали бояться преступности, потери работы и проблем со здоровьем. Теперь их волнуют рост цен, международная напряженность и конфликты между странами. В целом, в конце 2016 россияне продемонстрировали завидное спокойствие по сравнению с началом года. Этому нашли объяснение в экономике и политике.

Данные опроса о всевозможных страхах россиян опубликовал сегодня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование касалось настроений в обществе в ноябре-декабре 2016 года.

Оказалось, что больше всего россияне боятся международных конфликтов и войн.

Индекс страха войны составил 14 пунктов. При этом в начале 2016 года он был равен 23.

На втором месте – рост цен. Показатель, демонстрирующий боязнь того, что товары подорожают, а личные сбережения обесценятся, снизился до 10 пунктов. В начале года он составил 19 пунктов.

Индекс страхов роста преступности в декабре опустился до -1 пункта. Россиян стали меньше беспокоить внутренние беспорядки, конфликты (-7 п.). За год снизились опасения заболеть и не получить нужную медицинскую помощь (-8 п.).

Граждане не боятся сокращений зарплат( -18 п.) и потери работы( -29 п.). Семейные конфликты и проблемы заняли последнюю строчку в рейтинге «страхов»: соответствующий показатель индекса в декабре составил -50 п.

Исследователи отметили, что по всем показателям наблюдается снижение уровня страха.

Таким образом, к Новому 2017 году россияне подошли с более спокойной душой, чем в начале 2016-го. Социологи считают, что этому способствовали укрепившаяся российская валюта и миролюбивая политика Кремля.

«Декабрь 2016 года стал одним из самых спокойных месяцев прошедшего года, что и отразили результаты соцопроса. Можно выделить два ключевых фактора этой ситуации. Во-первых, нетипичная для декабря стабильность на валютном рынке. Негативные ожидания не оправдались. Во-вторых, миролюбивые декларации руководства страны, сделанные в ноябре – декабре. Они услышаны и отрефлексированы. Общий итог – ослабление актуальности доминантных страхов», – объяснил руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов:

Индекс страхов оценивает вероятность той или иной проблемы. Он строится на основе вопроса «Как Вы оцениваете вероятность появления следующих проблем в Вашей жизни?». Ответу «полностью уверен, что случится» присвоен коэффициент 1. Ответу «полностью уверен, что не случится» -1. Чем выше значение индекса, тем более вероятным кажется россиянам наступление проблемы.

Опрос ВЦИОМ был проведен 24-25 декабря прошлого года в 130 населенных пунктах в 46 регионах. Объем выборки 1600 человек.

Итоги опроса прокомментировали депутаты Госдумы, ответственные за международные связи.

«Всегда, когда обостряется экономический кризис, возникают силы, которые стремятся найти выход из него путем развязывания войн. Это мы прослеживаем и в условиях XXI века», – считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По словам парламентария, очаги напряженности провоцировала администрация бывшего американского президента Барака Обамы.

При этом Новиков считает, что более глубокие социальные исследования покажут, что на первом плане у россиян проблемы, связанные с внутренней ситуацией: низкие зарплаты, рост цен, снижение доступа к медицине и образованию.

Отметим, что ранее проведенное исследование показало, что многие россияне боятся научных открытий и новых технологий. В частности их пугают роботы, из-за которых они могут потерять работу. Об этом заявили исследователи института современных медиа (MOMRI) и телеканала «Наука».

Кроме того, 19% россиян боятся изобретения различных видов оружия массового поражения и его распространения; 8% – развития искусственного интеллекта; 6% опрошенных – открытий в области генной инженерии.