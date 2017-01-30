»»«Ё-мобиль» Владимира Жириновского сломался

«Ё-мобиль» лидера ЛДПР Владимира Жириновского, подаренный ему бизнесменом Михаилом Прохоровым, стоит без движения, сломался. Об этом рассказал сам Жириновский во время общения с молодежью в Госдуме в понедельник.

«Он стоит без движения, аккумулятор осыпался. Автомобиль новый, хороший, но аккумулятор осыпался», – сказал лидер ЛДПР. Всего было произведено три таких автомобиля: один из них находится у самого Прохорова, второй – у Жириновского, а где третий, по словам политика, – «непонятно», передает «Интерфакс».

В декабре 2014 года стало известно о подарке Жириновскому «Ё-мобиля». Ё-мобиль – проект российского гибридного автомобиля, в конструкции которого предполагалось использовать электрические трансмиссии с комбинированным питанием от генератора. Серийное производство автомобиля было запланировано на начало 2015 года, однако 7 апреля 2014 года было опубликовано сообщение о передаче компанией-разрабочиком за 1 евро всех технологий государственному институту НАМИ.