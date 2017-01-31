»»IAAF пожизненно отстранила Дэвиса за помощь в сокрытии положительных допинг-проб россиян

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) пожизненно отстранила бывшего руководителя пресс-службы IAAF Ника Дэвиса за помощь в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.

Решение об этом независимый совет по этике IAAF принял во вторник по итогам дисциплинарного процесса расследования в отношении трех сотрудников федерации. В решении также отмечается, что Дэвис сможет продолжить работу в легкоатлетическом спорте, но на других должностях и в других организациях.

Как сообщалось, Дэвис получил взятку в размере €30 тыс. за сокрытие нескольких положительных допинг-проб российских легкоатлетов. Также он признался в получении крупных сумм от сына экс-президента IAAF Папы Массаты Диака, организовавшего нелегальную схему.