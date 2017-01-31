»»Полиция обвинила актрису Москвину в краже трех бутылок спиртного

Полиция Москвы обвинила актрису и модель Марину Москвину и ее подругу Юлию Морозову в хищении трех бутылок спиртного на новогоднем корпоративе «Росгосстрах банка», проходившем 26 декабря в отеле «Корстон».

Москвиной предъявлено серьезное обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору»), хотя речь идет о краже двух бутылок шампанского и одной бутылки виски, общая стоимость которых не превышает 2,5 тыс. рублей, рассказал адвокат обвиняемой Михаил Ошеров, передает ТАСС. По его словам, после вечеринки девушки взяли бутылку шампанского «Абраю Дюрсо» и бутылку виски Jameson, а еще одну бутылку шампанского им передала официантка банкетного зала. «Однако вскоре сотрудница «Росгосстрах банка» вызвала охрану гостиницы, которая передала девушек сотрудникам отдела полиции Гагаринского района», – рассказал адвокат. Под «психологическим давлением сотрудников полиции» девушки признали вину, отметил Ошеров. Теперь им по этой статье грозит до 7 лет лишения свободы. До начала рассмотрения уголовного дела в суде они будут находиться под подпиской о невыезде.

Официальный комментарий представителей банка оперативно получить не удалось, сообщает ТАСС.