»»СМИ: арестованные офицеры ФСБ обвиняются в связях с ЦРУ

Арестованные по делу о госизмене и хакерах начальник отдела ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев обвиняются в передаче конфиденциальной информации ЦРУ США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Уточняется, что всего по делу арестованы четыре человека, которым предъявлены обвинения, еще около восьми человек фигурируют в качестве соучастников, которые «могут отделаться статусом свидетеля». Сообщается также, что в группе каждый занимался своим делом и, как правило, с другими не пересекался, а всех фигурантов связывало то, что они были знакомы друг с другом и имели отношение к IT-технологиям и сфере информационной безопасности.

Напомним, что 25 января стало известно об аресте Сергея Михайлова, Дмитрия Докучаева, а также главы отдела по расследованию киберпреступлений «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова. Арестован также журналист Владимир Аникеев, который обвиняется в незаконном доступе к компьютерной информации и считается организатором хакерской группы «Шалтай-Болтай». В результате обысков в загородном доме и московской квартире Сергея Михайлова было обнаружено около $12 млн наличными.