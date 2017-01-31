»»Сотрудники ФСБ изъяли в Эрмитаже документы

Сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу во вторник в Государственном музее Эрмитаж изымают документы, связанные с госконтрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища музея на Школьной улице, сообщает «Фонтанка».

Контракт стоимостью 3,67 млрд рублей Эрмитаж заключил с московской компанией «Мехстройтранс», руководство и владельцы которой были причастны к «Большому делу Минкульта». В 2016 году «Мехстройтранс», получив аванс в размере около 1 млрд рублей, осуществлял работы со значительным отставанием от графика, не оплачивал исполненные работы субподрядчикам. Руководство музея утверждало, что отставание не критическое, а с руководством «Мехстройтранса» достигнута договоренность «по увеличению темпов работ для выправления ситуации с отставанием от графика работ». Газета отмечает, что, судя по документам, доступным на сайте госзакупок, темпы работ не увеличились. Сегодня Московский арбитражный суд должен был рассмотреть иск о признании ООО «Мехстройтранс» банкротом и о назначении арбитражного управляющего.

«Фонтанка» также сообщает, что в музее отказались от комментариев.