»»Süddeutsche Zeitung: в Берлине понимают, что Киев сознательно обостряет ситуацию в Донбассе

В Берлине озабочены резким обострением ситуации на востоке Украины, понимая, что Киев может сознательно идти на обострение ситуации в Донбассе, пишет газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на данные собственных источников в германском правительстве.

В Берлине, основываясь на отчетах миссии наблюдателей ОБСЕ, понимают, что на востоке Украины «прежде всего украинские военные пытаются изменить линию фронта в свою пользу», отмечает газета. Очевидно, расчет делается на то, что «резкое обострение ситуации помешает планам президента США Дональда Трампа ослабить санкции (в отношении России)», пишет Süddeutsche Zeitung. В Берлине понимают, что президент Петр Порошенко «пойдет на все, чтобы не допустить прекращения антироссийских санкций».

«В федеральном правительства растут опасения, что расчеты Киева могут оказаться контрпродуктивными. Так, Трамп может ослабить санкции вне зависимости от положения на линии соприкосновения. И тогда Киев понесет двойной ущерб: улучшение положения России и одновременно с этим обострение конфликта на востоке Украины. Однако, в Берлине не решаются прогнозировать, получится ли удержать Киев от собственных провокаций», – заключает Süddeutsche Zeitung.

По сообщения из Донбасса, за последние двое суток реальные потеpи укpаинской аpмии на линии соприкосновения составили не менее 78 военных убитыми и 76 – pанеными.