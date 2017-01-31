»»В России хотят ввести «светофор» для продуктов питания

Российские власти сейчас обсуждают идею маркировки цветовыми индикаторами продуктов питания в зависимости от степени их вреда для здоровья, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Все продукты питания можно маркировать «светофором»: красный цвет – «ешь, если нравится, но учти, что через какое-то время начнешь, например, толстеть», рассказал Иванов газете «Аргументы и факты». Желтым цветом можно маркировать все более или менее полезное. Зеленый – самые качественные и экологически чистые продукты, отметил он. «Понятно, что творог или сметана без пальмового масла дороже. Но мы должны проинформировать людей и дать им право выбора», – сказал спецпредставитель президента.

Отметим, что цветовая маркировка «светофор» (англ. traffic light rating system) на сегодняшний день одна из наиболее распространенных систем маркирования продуктов питания. Содержание входящих в состав продукта веществ выделяют на упаковке цветом в зависимости от уровня опасности для организма человека.