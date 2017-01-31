»»Володин продолжит поддерживать фонд Доктора Лизы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках своей ежегодной благотворительной программы продолжит финансовую помощь фонду «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки и в 2017 году перечислит 5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении спикера.

По его словам, сейчас обсуждается вопрос создания попечительского совета фонда, в который войдут люди, хорошо знавшие Елизавету Глинку и помогавшие ей в ее трудной и благородной работе, отметил он. Собеседник не исключил, что Володин тоже войдет в попечительский совет. Среди возможных членов совета названы глава ЦИК РФ Элла Памфилова, член Совета Федерации Владимир Лукин, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, член Общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова. Конечно, заменить Доктора Лизу не сможет никто, но необходимо сохранить и поддержать работу фонда, которому она посвятила свою жизнь, отметил источник.

Врач-реаниматолог, правозащитница и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Елизавета Глинка была в числе пассажиров Ту-154 МО РФ, который 25 декабря потерпел крушение недалеко от Сочи. На его борту было 92 человека, в том числе 8 членов экипажа, артисты ансамбля Александрова, военные, а также съемочные группы трех российских телеканалов. Самолет направлялся в сирийскую Латакию. Доктор Лиза везла в Сирию груз гуманитарной помощи и лекарства.