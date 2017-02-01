»»Британцы делают ставки на срок президентства Дональда Трампа

Менее чем через две недели после инаугурации Дональда Трампа и на фоне напряженности в связи с его иммиграционной политикой сотни британцев делают ставки на то, что Трамп не продержится на посту президента США и года, сообщает Reuters.

Британская букмекерская компания Ladbrokes предлагает заключать пари и на политические события. «Это невероятно, как много людей делают ставки», – сказал руководитель политических шансов Ladbrokes Мэттью Шаддик. По его словам, британцы ставят четыре к одному на то, что Трампа сменят в этом году, и даже 11 к 10 – на то, что ему объявят импичмент или что он уйдет в отставку. Британцы также ставят 5 к 4 на то, что Трамп до конца этого года посетит Россию.

Многие британские букмекеры немало потеряли, когда Трамп был избран президентом в ноябре прошлого года, и нынешними ставками надеются вернуть некоторую часть денег, отметил Шаддик.