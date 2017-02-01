»»Детенышу муравьеда игрушечный медведь заменил мать

Большой плюшевый медведь заменил мать детенышу муравьеда, родившемуся всего месяц назад. Его настоящая мать отказалась ухаживать за малышом.

Бини родился в конце декабря и весил всего 1,2кг. Его мать – маленькая самка муравьеда по кличке Инка живет в лондонском зоопарке. Ухаживать за детенышем она отказалась и работникам зоопарка пришлось искать кого-то ей на замену. У муравьедов очень острые когти и первые месяцы своей жизни они проводят, вцепившись в мать. Лишенный такой возможности зверек сначала облюбовал плечо сотрудницы зоопарка, а затем согласился на замену в виде плюшевого медведя, сообщает Mirror. Как поясняют специалисты, когти муравьедов – это совершенные инструменты для рытья при добывании пищи, и теперь Бини тренирует свою хватку на плюшевом мишке. Детеныша кормят из бутылочки, а по ночам он спит в теплом инкубаторе, прижавшись к медведю. «Мы очень довольны тем, как хорошо Бини развивается. За месяц он набрал 400 грамм и весит уже 1,6 кг, это идеальный вес для его возраста», — говорят в зоопарке.