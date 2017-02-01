»»ДНР: украинские военные сбили беспилотник ОБСЕ из «Бука»

В донецкой Макеевке упала ракета, выпущенная с позиций украинских силовиков в Авдеевке, предположительно, по беспилотнику ОБСЕ. Такое заявление сегодня сделало Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По данным ведомства 31 января в 23.38 мск Макеевке в районе Авиационного переулка упал Бук-М1, выпущенный со стороны Авдеевки, сообщает РИА «Новости». «После падение пороховой заряд выгорел, чем и привлек внимание местных жителей», — сообщили в Минобороны ДНР, уточнив, что обломки ракеты упали во дворе частного дома. В Минобороны также не исключили, что ракета могла быть выпущена по беспилотнику миссии ОБСЕ.