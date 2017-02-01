»»«Известия»: В правительстве приняли концептуальное решение о повышении пенсионного возраста россиян

Принципиальное решение повысить пенсионный возраст для россиян принято, сейчас дискуссии ведутся о том, когда объявлять об этом решении, сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к правительству.

Обсуждаются конкретные параметры повышения пенсионного возраста с учетом детального анализа социально-экономических последствий, отмечают источники. В частности, пока превалирует идея не выравнивать пенсионный возраст для мужчин и женщин. Обсуждается также, на сколько именно повысить возраст выхода на пенсию и каким категориям граждан: предлагается для женщин сделать 63 года, для мужчин – 65 лет. Причем процесс должен быть постепенным – с шагом на шесть месяцев в год.

Объявить о решении могут в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство. Скорее всего, заявление будет синхронизировано с обнародованием основных направлений стратегии долгосрочного социально-экономического развития, которая готовится Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, сообщают источники.

В то же время социальный блок, который публично выступает против повышения пенсионного возраста, уже подготовил расчеты, исходя из повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и женщин до 60 лет. По данным главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова, если с 2019 года власти будут постепенно повышать пенсионный возраст и одновременно увеличат возраст для выплат социальной пенсии, то расходы бюджета на пенсионные выплаты с 2030 года снизятся почти на 640 млрд рублей.