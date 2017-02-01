»»К ДТП на Варшавском шоссе привел выезд на встречную полосу

Причиной ДТП на Варшавском шоссе, унесшего жизни 9 человек, стал выезд на полосу встречного движения автомобиля марки Toyota.

В правоохранительных органах столицы, отмечая, что это лишь предварительные данные, заявили, что виновником крупного ДТП в Новой Москве стал водитель автомобиля Toyota, который выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с микроавтобусом УАЗ. Причина выезда на встречную полосу устанавливается, сообщает ТАСС.

На месте ЧП работают следственная бригада и сотрудники ДПС.

На Варшавском шоссе в Новой Москве при столкновении двух машин девять человек погибли и трое пострадали. Столкнулись Toyota и УАЗ. Одна из машин загорелась. В ней погибли четыре человека. В другой машине погибли пять человек. Раненых забрал санитарный вертолет. Движение транспорта по Варшавскому шоссе было перекрыто.