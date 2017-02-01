»»Кондукторов хотят штрафовать за случаи с несовершеннолетними безбилетниками

Кондукторов будут наказывать за высадку детей без билета из общественного транспорта. Это станет административным правонарушением. Соответствующие изменения будут внесены в правила перевозки региональных транспортных компаний. Об этом заявил глава Минтранса Максим Соколов на «Часе с министром» в Общественной палате РФ. Предполагается, что контролеров будут штрафовать за такие правонарушения. На какую именно сумму, пока неизвестно, сообщает «Газета.Ru».

Член Общественной палаты РФ Юлия Зимова подчеркнула, что тема волнует многих родителей. Она напомнила, в каких регионах было наибольшее количество случаев, когда детей высаживали из-за отсутствия билета из транспорта на мороз. Это Новосибирская область, Республика Хакасия, Челябинская область, Псковская область, Свердловская область, констатировала Зимова.

Между тем эксперты опасаются, что такой запрет обернется злоупотреблениями со стороны отдельных родителей, которые перестанут давать детям деньги на проезд.