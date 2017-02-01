»»Навального и Офицерова хотят оставить в Кирове

На заседании Ленинского районного суда Кирова в качестве меры пресечения судья избрал подписку о невыезде в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова. Навального такое решение не устроило, он заявил, что не может постоянно находиться в Кирове и подписывать постановление о мере пресечения отказался.

«Мера пресечения – подписка о невыезде из Кирова», — написала в твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Пользователи микроблога выразили удивление, как можно принять такое решение, если Навальный не является жителем Кирова. «Навальный спрашивает, кто будет за гостиницу платить. До пятницы он готов платить, а дальше. “Минибар – можно или нет?” – спрашивает Алексей», — написала его пресс-секретарь. По словам Ярмыш, Навальный считает, что мера пресечения связана с его участием в открытии региональных штабов, в том числе в Питере в эту субботу.