»»В деле хакерской группы «Шалтай-Болтай» прибавилось два фигуранта

Количество фигурантов дела хакерской группы «Шалтай-Болтай» возросло. В среду стало известно, что, помимо ее считающегося ее лидером Владимира Аникеева, в СИЗО находятся ещё два его предполагаемых сообщника – Александр Филинов и Константин Тепляков. Оба обвиняются в незаконном доступе к компьютерной информации.

По словам пресс-секретаря Лефортовского суда Екатерины Красновой, они были арестованы еще в ноябре 2016 года. Сейчас мера пресечения им продлена до апреля. 9 февраля Мосгорсуд должен рассмотреть апелляционную жалобу на продление срока ареста в отношении Филинова, сообщает ТАСС.

Всем троим –Аникееву, Филинову и Теплякову — предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

30 января Лефортовский суд Москвы продлил до 8 марта арест журналиста Владимира Аникеева, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации и более известного в качестве создателя сайта «Шалтай-Болтай» Льюиса.

Аникеев был взят под стражу 9 ноября 2016 года по ходатайству следствия.

Фигурантами данного уголовного дела стали также один из руководителей Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев, бывший глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Группа компьютерных взломщиков, именующих себя «Шалтай-Болтай» или «Анонимный интернационал» и ставшая известной несколько лет назад, специализируется на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей публикации или продаже через интернет полученных данных. Об аресте Аникеева стало известно на днях.