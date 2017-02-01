© YodNews, 2016
»»В деле хакерской группы «Шалтай-Болтай» прибавилось два фигуранта
shaltai

В деле хакерской группы «Шалтай-Болтай» прибавилось два фигуранта

0
Автор: от Новости

Количество фигурантов дела  хакерской группы «Шалтай-Болтай» возросло. В среду стало известно, что, помимо ее считающегося ее лидером Владимира Аникеева, в СИЗО находятся ещё два его предполагаемых сообщника – Александр Филинов и Константин Тепляков. Оба обвиняются  в незаконном доступе к компьютерной информации.

По словам пресс-секретаря Лефортовского суда Екатерины Красновой, они были арестованы еще в ноябре 2016 года. Сейчас мера пресечения им продлена до апреля. 9 февраля Мосгорсуд должен рассмотреть апелляционную жалобу на продление срока ареста в отношении Филинова, сообщает ТАСС.

Всем троим –Аникееву, Филинову и Теплякову — предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

30 января Лефортовский суд Москвы продлил до 8 марта арест журналиста Владимира Аникеева, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации и более известного в качестве  создателя сайта «Шалтай-Болтай» Льюиса.

Аникеев был взят под стражу 9 ноября 2016 года по ходатайству следствия.
Фигурантами данного уголовного дела стали также один из руководителей Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев, бывший глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Группа компьютерных взломщиков, именующих себя «Шалтай-Болтай» или «Анонимный интернационал» и ставшая известной несколько лет назад, специализируется на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей публикации или продаже через интернет полученных данных. Об аресте Аникеева стало известно на днях.

comments powered by HyperComments
Поделись

По теме

Поддержи нас

Если вам нравится наш сайт, поддержите нас, поставив лайк в одной из социальных сетей.




 