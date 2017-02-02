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beyonce

Бейонсе ждет двойню

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Автор: от Новости

Популярная американская певица Бейонсе ждет двойню. Она поделилась этой новостью со своими поклонниками в инстаграме.

«Мы хотим поделиться нашей любовью и счастьем. Нас благословили дважды. Мы невероятно рады, что в нашей семье станет на два человека больше», — написала поп-дива, добавив, что ее семья благодарна за добрые пожелания поклонников.

35-летняя певица уже восемь лет замужем за известным американским рэпером 47-летним Jay-Z , капитал которого в 2012 году оценивался в $ 500 млн. У пары 4-летняя дочь Блю Айви.

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