Популярная американская певица Бейонсе ждет двойню. Она поделилась этой новостью со своими поклонниками в инстаграме.

«Мы хотим поделиться нашей любовью и счастьем. Нас благословили дважды. Мы невероятно рады, что в нашей семье станет на два человека больше», — написала поп-дива, добавив, что ее семья благодарна за добрые пожелания поклонников.

35-летняя певица уже восемь лет замужем за известным американским рэпером 47-летним Jay-Z , капитал которого в 2012 году оценивался в $ 500 млн. У пары 4-летняя дочь Блю Айви.