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Главу «Почты России» могут отправить в отставку

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Автор: от Новости

У  «Почты России» в скором времени может смениться руководитель. Дмитрия Страшнова, о котором часто упоминали в прессе в связи с многомиллионной премией, могут отправить в отставку до конца срока  контракта, который истекает 1 июля.

По информации источника, на который ссылается РИА «Новости», в качестве одного из основных кандидатов на этот пост называют  Сергея Куликова, который входит в правление «Ростеха». Среди кандидатов также упоминается замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев, курирующий в Минкомсвязи, помимо прочего, почтовую связь.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура «добивается возбуждения уголовного дела в связи с нарушениями, допущенными при выплате 95,4 млн руб. гендиректору ФГУП «Почта России» Дмитрию Страшнову по итогам работы «Почты России» в 2014 году.

Как говорится в официальном сообщении Генпрокуратуры, премия рассчитывалась на основании того, что в отчетном периоде предприятие получило чистую прибыль в 1,2 млрд рублей. Однако прокурорская проверка показала, что убытки «Почты России» в 2014 году составили 4 млрд рублей. И только за счет целевого финансирования из федерального бюджета убытки удалось перекрыть. По мнению Генпрокуратуры, премия Страшнова по итогам года не должна была превышать 3,2 млн рублей.

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