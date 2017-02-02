»»Из-за критики «Матильды» Учитель пожалуется в Генпрокуратуру на Поклонскую и общественников

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель подаст несколько заявлений в Генпрокуратуру. Первое будет касаться депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая выступает с критикой нового фильма. Второе – общественников, призывающих кинотеатры отказаться от проката «Матильды».

Ранее сообщалось, что Наталья Поклонская направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить фильм, рассказывающий о судьбе балерины Матильды Кшесинской и ее отношениях с Николаем II, на оскорбление чувств верующих.

Также Поклонская заявила, что не согласна с итогами проверки трейлера «Матильды», и попросила провести дополнительную проверку сценария и финансирования кинокартины. В это же время в общественный совет при министерстве культуры поступило около 20 тысяч подписей против фильма, сообщает РИА «Новости».

В январе 2017 года православные активисты разослали по кинотеатрам письма с требованием отказаться от проката нового фильма Алексея Учителя, так как «любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будет рассмотрена как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому майдану».

Однако, министр культуры Владимир Мединский уже назначил дату рабочей премьеры фильмы – это 25 октября 2017 года.