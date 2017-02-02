»»Московское отделение «Яблока» исключило Максима Каца

Директора фонда «Городские проекты» Максима Каца исключили из партии «Яблоко». Такое решение было принято на заседании регионального бюро московского «Яблока» накануне. За него проголосовали большинством голосов.

Ранее Кац работал начальником штаба Дмитрия Гудкова, выдвигавшегося от «Яблока». После чего решил вступить в партию. Это обернулось конфликтом с Сергеем Митрохиным, возглавляющим московское отделение партии. Кац говорил о неэффективности его работы и заявлял о намерениях занять его место, сообщает Znak.com.

Митрохин обвинил Каца и его сторонников в поддержке введения в Москве платных парковок. Он заявил, что «кацисты» чаще всего не разделяют ценности партии и лишь помогающие Кацу отобрать у Митрохина столичное «Яблоко» в интересах мэрии Москвы. Максим Кац отмечает, что его принимало федеральное бюро, а московский региональный совет исключить его не может.