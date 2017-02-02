»»»Перовский суд начал досудебную подготовку по иску «Русфонда» на 21 миллион рублей к наследникам Жанны Фриске

Перовский суд Москвы привлек в качестве ответчиков по делу о собранных на лечение певицы Жанны Фриске 25 млн рублей родителей и несовершеннолетнего сына артистки, так как они являются единственными наследниками. Сын Фриске привлечен в лице его законного представителя – Дмитрия Шепелева.

Спор из-за денег на лечение Фриске продолжается около года. Фонд утверждает, что перечислил на счет Фриске более 25 млн рублей, однако семья певицы отчиталась лишь о 4 млн. После смерти певицы ее родственники отказались предоставить документы, подтверждающие, что пожертвования потратили на оплату медицинских услуг. Семья Жанны Фриске претензии отвергает, сообщает РИА «Новости».

Ранее «Русфонд» просил СКР возбудить уголовное дело по факту хищения почти 21 млн рублей, собранных на лечение Фриске.

Сейчас «Русфонд» пытается с помощью суда добиться отчета о расходовании денег или их возврата, как это предусматривал договор между Фондом и Жанной Фриске, заключенный в 2014 году.

На первое заседание никто, кроме представителей «Русфонда», не явился. Досудебная подготовка продолжится 28 февраля, сообщает Росбалт.

Певица Жанна Фриске скончалась в 2015 году, после двухлетней борьбы с раком головного мозга.

Наследники певицы получили московскую квартиру Фриске, загородный дом в Подмосковье и личный счет в банке.