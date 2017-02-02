»»Полезный фрукт личи стал причиной смерти сотен детей в Индии

Популярный в Индии фрукт личи стал причиной летней эпидемии детских смертей в этой стране. Это удалось выяснить после 20-летних исследований.

Употребление недозрелого личи на голодный желудок может вызвать смертельную болезнь. Впервые информация о множестве необъяснимых детских смертей просочилась в СМИ в 1995 году, сообщает Tech Times. После этого медики стали изучать проблему – ежегодно они фиксировали сотни детских смертей в период с мая по июль. Местные жители называли эти смерти мистическими, так как никаких научных объяснений внезапной болезни детей не было. Анализы больных и здоровых детей практически не отличались. У заболевших наблюдались судороги и лихорадка, некоторые впадали в кому.

Позже было установлено: большинство умерших детей в течение суток перед смертью ели незрелые плоды личи. Фрукт считается полезным для здоровья. Однако личи содержит опасные токсины, которые способны смертельно снизить уровень сахара в крови. Фрукт не опасен, если есть его на полный желудок.