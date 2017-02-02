»»Порошенко рассказал, что в России стали хуже жить

Президент Украины Петр Порошенко считает, что антироссийские санкции эффективны и в итоге приведут президента страны Владимира Путина за стол переговоров, заставив его выполнить условия Минских соглашений.

Отказ от них или преждевременное ослабление, по мнению украинского президента, чреваты нарастанием российской агрессии против Украины, «а в итоге это опасно и для всей Европы». «Санкции работают. Россия платит высокую цену за свою агрессию. Уровень жизни значительно упал, рубль обесценился», — заявил он в интервью немецкой газете Berliner Morgenрost.

Вместе с тем, Порошенко отметил, что именно он «больше всех желает отмены санкций». «Но сначала Россия должна вывести все свои войска с нашей территории, чтобы Украина могла восстановить единство и суверенитет», — заявил он.