»»Правительство России планирует освободиться от «Почты России» и РЖД

Правительство РФ утвердило программу приватизации государственных активов на 2017-2019 годы. В частности, речь идет о приватизации ВТБ, РЖД и «Почты России».

Чтобы приватизировать данные госкорпорации, требуется принять соответствующие законы, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Согласно проекту плана приватизации федерального имущества на 2017–2019 годы, которое находится в распоряжении РБК и которое приводит издание, правительство собиралось продать 8% АК «АЛРОСА», 35% ВТБ и 25% РЖД в течение следующих трех лет. Кроме того, до 2019 года планировалось приватизировать 509 акционерных обществ, 316 федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП), доли государства в 11 обществах с ограниченной ответственностью, а также 1049 объектов иного имущества госказны.