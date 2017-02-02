»»Во втором реакторе «Фукусимы» зафиксирован смертельный уровень радиации

Японские специалисты зафиксировали смертельно опасный уровень радиации внутри второго реактора аварийной АЭС «Фукусима-1».

Во время обследования реактора обнаружено, что интенсивность облучения составляет 530 зиверт в час, при том, что доза в 20 зиверт уже приводит к моментальной смерти, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора станции Tokyo Electric Power.

Также найдено отверстие в опорах реактора. Предположительно, оно образовалось в результате того, что ядерное топливо прожгло стену и вышло наружу.

11 марта 2011 года произошло сильнейшее в истории Японии землетрясение, за которым последовало цунами. Катастрофа вызвала аварию на АЭС «Фукусима-1», где вышла из строя система охлаждения реакторов. Это привело к нарушению герметичности сооружений и радиоактивному заражению местности. Территорию вокруг станции покинули около 300 тысяч жителей, в результате удара стихии и последующей аварии погибли 18 тысяч человек. Дезактивация пострадавших территорий идет до сих пор.