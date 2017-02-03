»»Личный телефон Адольфа Гитлера продадут с аукциона

19 февраля в США будет выставлен на аукцион личный телефонный аппарат Адольфа Гитлера. Начальная цена телефона составляет 200-300 тысяч долларов.

Аппарат изготовлен из черного бакелита, его корпус окрашен красной краской и декорирован свастикой, сообщает аукционный дом Alexander Historical Auctions.

Телефон находился в берлинском бункере Гитлера и использовался для связи последние два года Второй мировой войны. В мае 1945 года, после капитуляции нацистской Германии, телефон был подарен советскими военнослужащими британскому офицеру связи Ральфу Рейнеру и более 70 лет хранился в его семье.