»»Марин Ле Пен настаивает на Frexit

Глава французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на предстоящих президентских выборах в течение полугода добьется выхода Франции из ЕС.

Перед этим она проведет переговоры с Еврокомиссией о возврате Франции полной самостоятельности: монетарной, законодательной, бюджетной и территориальной, сообщает ТАСС.

По мнению Ле Пен, сложностей с выходом из ЕС не будет. Так как многие страны хотят отменить некоторые договоры и нормы, которые наносят вред их безопасности или экономике.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля.