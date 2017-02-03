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Марин Ле Пен настаивает на Frexit

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Автор: от Новости

Глава французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на предстоящих президентских выборах в течение полугода добьется выхода Франции из ЕС.

Перед этим она проведет переговоры с Еврокомиссией о возврате Франции полной самостоятельности: монетарной, законодательной, бюджетной и территориальной, сообщает ТАСС.

По мнению Ле Пен,  сложностей с выходом из ЕС не будет. Так как многие страны хотят отменить некоторые договоры и нормы, которые наносят вред их безопасности или экономике.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля.

 

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