»»Минпромторг намерен повысить стоимость автомобиля по программе льготного кредитования до 1,45 млн рублей

Министерство промышленности и торговли России подготовило проект постановления, согласно которому в 2017 году стоимость автомобиля по программе льготного кредитования повысится с 1,15 млн рублей до 1,45 млн рублей. Текст проекта опубликован 3 февраля на едином портале раскрытия информации госорганами.

В числе условий для выдачи льготного кредитования – полная масса приобретаемого автомобиля не должна превышать 3,5 тонны. При этом автомобиль, приобретаемый в 2017 году по этой программе, может быть произведен в 2016 или в 2017 году. Покупатель – физическое лицо – должен внести предоплату в размере не менее 20% от его стоимости.

Ставка по кредиту, заключенному в 2017 году, определена в виде разницы между действующей на дату выдачи кредита ставкой банка и скидкой в размере 6,7-процентного пункта. Срок действия кредитного договора при этом не должен превышать 3 года, передает «Интерфакс».