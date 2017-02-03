»»»Минтранс предлагает речные порты передать в «хорошие руки»

Министерство транспорта РФ приступило к разработке проекта о внесении изменений в закон «О приватизации государственного и муниципального имущества». Изменения будут касаться приватизации речных портов и призваны ускорить передачу портов собственникам, которые обеспечат их восстановление и надлежащее содержание.

Так, министерство предлагает приватизировать объекты речных портов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, через продажи на конкурсе, с условием что победитель конкурса приведет порт в удовлетворительное состояние и сохранит его назначение, сообщает Интерфакс. Начальная цена, которую советует установить ведомство, 1 рубль. Однако и срок выполнения условий конкурса не должен превышать пяти лет.

Кроме того, Минтранс предлагает приватизировать объекты речного порта, которые не используются в инфраструктуре. Начальная цена заброшенных портов также будет равна 1 рублю.