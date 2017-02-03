»»После указа Трампа аннулировано более 100 тыс. американских виз

После подписания иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, ограничивающего въезд в страну гражданам семи государств, более 100 тысяч американских виз были аннулированы.

Эта цифра была названа на слушаниях в суде штата Вирджиния по делу о двух братьях из Йемена, которым отказали во въезде после их прибытия в вашингтонский международный аэропорт Даллеса, сообщает газета Washington Post. Они были вынуждены вернуться в Эфиопию. По данным Минюста США, все люди, прибывшие в этот аэропорт и имеющие green cards, въехали на территорию США.

Данный указ Трампа на 120 дней приостановил программу размещения в США беженцев, а допуск вынужденных переселенцев из Сирии прекращен на неопределенный срок. Указом также на 90 дней запрещается въезд в США гражданам Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.