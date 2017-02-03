»»Роскомнадзор просит не запрещать статью об изготовлении динамита в Minecraft

Роскомнадзор добился пересмотра решения суда Тюменской области о запрете статьи с «рецептом» динамита в компьютерной игре Minecraft.

Заводоуковский районный суд Тюменской области признал статью об изготовлении динамита в игре Minecraft информацией о способе изготовления взрывчатых веществ, что запрещено на территории России. Роскомнадзор обратился в прокуратуру Тюменской области с просьбой пересмотреть данное решение местного суда, сообщается на странице ведомства в Facebook. Прокуратура уже сообщила, что просьба заявление о пересмотре решения направлено в суд, а меры по исполнению этого решения пока не применять.

Minecraft — популярная компьютерная игра в жанре «песочница» с элементами симулятора выживания. В распоряжение игрока предоставляется трехмерный процедурно генерируемый мир, полностью состоящий из кубических блоков, и дается возможность свободно перестраивать его, создавая из блоков сложные сооружения.